انتخابات إسطنبول.. لماذا يخشى أردوغان الهزيمة؟

يترقب الأتراك انتخابات الإعادة المرتقبة لمدينة إسطنبول التي تكتسي أهمية كبيرة عندهم، لكن أكثر أهمية بالنسبة للرئيس التركي، رجب طيب أروغان وحزبه الحاكم العدالة والتنمية.

ومن المقرر أن يتجه الملايين من سكان مدينة إسطنبول، إلى صناديق الاقتراع، الأحد، من أجل اختيار رئيس البلدية، وتنحصر المنافسة، بين مرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض، أكرم إمام أغلو، الذي فاز في الانتخابات الماضية أواخر مارس الماضي، ومرشح حزب أردوغان، بن علي يلدريم.

وكان أكرم إمام أوغلو، هزم بن علي يلدريم، المقرب من أدروغان، في انتخابات المدينة التي أجريت في 31 مارس الماضي، منهيا بذلك ربع قرن من سيطرة الحزب على بلدية المدينة التي يسكنها 16 مليون شخص، فيما يمتلك فيها 8 ملايين حق الاقتراع.

لكن حزب العدالة والتنمية رفض الاعتراف بالنتيجة، التي شكلت ضربة قوية له، واستعمل الحزب شتى الوسائل من أجل إلغاء الانتخابات ومهاجمة حزب الشعب الجمهوري المعارض، بما في ذلك نظرية "المؤامرة".

أردوغان متأكد من الهزيمة

ونتيجة لذلك، رضخت اللجنة العليا للانتخابات في تركيا، مطلع مايو الماضي، وأمرت بإعادة انتخابات إسطنبول، بعدما قالت إنها توصلت إلى وقوع "عشرات الانتهاكات" بشأن طريقة تشكيل الفرق المسؤولة عن مراكز الاقتراع، الأمر الذي أثار انتقادات دولية.

ورغم كل الجهود التي بذلها أردوغان، لا يبدو أن النصر سيكون حليفه في هذه الانتخابات، بحسب محللين.

ويقول الكاتب والباحث السياسي التركي، جواد غوك، في حديث إلى موقع "سكاي نيوز عربية"، إن أردوغان على يقين من أن حزبه سيخسر في انتخابات إسطنبول.

واعتبر غوك أن مسألة فوز إمام أوغلو باتت في حكم المؤكد، نظرا إلى استطلاعات الرأي التي تظهر تقدمه بفارق كبير على منافسه، بن علي يلدريم.

وأظهر استطلاع نشرته مؤسسة "كوندا" المتخصصة في الاستطلاعات حول إمام أوغلو على 54 من أصوات سكان إسطنبول مقابل 45 لبن علي يلدريم، وهي نسبة تزيد كثيرا عن نسبة "الفارق الضيق" في بانتخابات أواخر مارس.

وذهبت استطلاعات أخرى إلى نفس نتيجة "كوندا" تقريبا، لكن أردوغان شكك في هذه الاستطلاعات وقال إنه يجري التلاعب به.

ويرى غوك أن أردوغان يخشى الهزيمة في هذه الانتخابات، ذلك أن من يكسب إسطنبول، سيفوز بكل تركيا، وسيكون فوز إمام أوغلو إن حصل، مقدمة لترشحه في الانتخابات الرئاسية.

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وهيمن أردوغان على الحياة السياسية في تركيا طوال الأعوام الـ 16 الماضية، لكن خسارة إسطنبول في انتخابات الأحد، ستضعه فوق أرضية مهتزة، وفق "الأسوشيتد برس".

وولد أردوغان في إسطنبول وبدأ حياته السياسية فيها رئيسا للبلدية في تسعينيات القرن الماضي، حتى ربط الفوز بانتخابات تركيا بهذه المدينة، وفق الوكالة ذاتها.

ولفت جواد غوك إلى أن المواطن التركي في إسطنبول يريد وجوها جديدة، فلم يعد لدى أردوغان ما يقدمه للأتراك.

وأضاف أن المعارضة التركية قدمت شخصية قوية ممثلة في إمام أوغلو، الذي استطاع تقديم الخدمات المتميزة للمواطنين، منطقة بيليك دوزو بإسطنبول، والتي كان إمام أوغلو رئيسا لبلديتها بين عامي 2014- 2019.

ويبدو أيضا أن أردوغان يتوجس من مرشح المعارضة، ذي الشخصية الجادة والمعتدلة، التي ترد على ذريعة عدم وجود بديل لأردوغان ومرشحيه، بحسب الباحث السياسي التركي، الذي أضاف "الشعب يريد الآن بديل لحزب العدالة والتنمية الحاكم".

وقال إن أكرم إمام أوغلو أصبح مقبولا شعبيا، لافتا إلى الشعبية الكبيرة التي تحظى بها فعاليات الانتخابية التي ينظمها.

وليس هذا فحسب، فهناك أسباب أخرى، وفق جواد غوك، إذ إن بلدية إسطنبول، التي تقترب ميزانيتها السنوية من 9 مليارات دولار توفر الكثير من الأموال لمؤسسات أردوغان.

واعتبرت وكالة "الأسوشيتد برس" في تقرير لها أن انتخابات إسطنبول تمثل اختبارا لهيمنة حزب أردوغان، وشعبية الأخير التي تراجعت كثيرا، نتيجة التدهور الاقتصادي، وارتفاع نسبة البطالة وغلاء الأسعار.

وقال مدير مركز إسطنبول للأبحاث الاقتصادية، كان سيلكوكي، إنه أمر خطير للغاية أن يخسر أي حزب مدينة إسطنبول، مشيرا إلى ميزانيتها التي تتجاوز الناتج المحلي لبعض الدول الصغيرة، وفق الوكالة.

ورأى جواد غوك أن أي محاولة من جانب أردوغان وحزبه لإلغاء الانتخابات أو اعتقال إمام أوغلو، فقد يؤدي ذلك لنتائج عكسية، مثل التصويت له مرة أخرى في انتخابات إسطنبول أو انتخابات الرئاسة.