محكمة تركية تقضي بحذف أخبار "غراميات" صهر أردوغان

ونشرت بعض المواقع الإخبارية التركية على الإنترنت، تقارير عن رحلة ترفيهية قضاها الوزير برات البيرق مع عارضة الأزياء، أوزقه أولوصوي، على متن يخت يعود لنجل رئيس الوزراء السابق بن علي يلدرم المقرب من أردوغان، والمرشح لانتخابات بلدية إسطنبول.
ورغم أنه متزوج من ابنة أردوغان، إسراء منذ سنوات طويلة، إلا أنه البيرق لم يبرز إلا العام الماضي، عندما تولى منصب وزارة المالية والخزانة، الأمر الذي أثار جدلا بالبلاد.
والبيرق (41 عاما) وتزوج ابنة أردوغان، إسراء، عام 2004، ولهما 3 أطفال.
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