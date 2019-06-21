البرهان: المجلس العسكري الانتقالي لم يكن ينوي فض الاعتصام

جاء ذلك خلال لقاء البرهان مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بالخرطوم السفير جان ميشيل دوموند، الذي تناولا خلاله الوضع السياسي الراهن، والتفاوض بين المجلس والقوى السياسية.
ونقلت وسائل ‘علام سودانية عن ميشيل، أن "اللقاء تناول سير الحوار بين المجلس والقوى السياسية حول ترتيبات الفترة الانتقالية وتشكيل الحكومة المدنية"، مشيرًا إلى أن "اللقاء اتسم بالوضوح والصراحة".
وأضاف ميشيل أن "الاتحاد الأوروبي يدعم وساطة الاتحاد الأفريقي والجهود الإثيوبية لتسهيل التفاوض بين الجهات السودانية، وأنه ظل على تواصل مستمر مع القوى السياسية السودانية خاصة قوى الحرية والتغيير"، موضحًا أن "الاتحاد يولي الوضع بالسودان اهتمامًا كبيرًا، ويشجع جميع الأطراف السودانية للوصول إلى تسوية تضع السودان على مسار السلام والوحدة والديمقراطية والازدهار".
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