حزب تركي مؤيد للأكراد يتهم أردوغان بدق إسفين بينه وأوجلان قبيل انتخابات اسطنبول

أكد حزب "الشعوب الديمقراطي" التركي المؤيد للأكراد أنه لن يتخلى عن دعمه للمرشح المعارض في انتخابات رئيس بلدية اسطنبول رغم دعوة الزعيم الكردي عبد الله أوجلان لالتزام الحياد.

وشددت قيادة الحزب في بيان أصدرته اليوم الجمعة على أنها لا تعتزم تغيير استراتيجيتها في دعم مرشح المعارضة أكرم إمام أوغلو، في الانتخابات المقبلة، محملة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المسؤولية عن محاولة دق إسفين بين "حزب الشعوب" وأوجلان، مؤسس "حزب العمال الكردستاني"، في "خطوة يائسة" تهدف إلى تعزيز مواقع المرشح عن "حزب العدالة والتنمية" الحاكم بن علي يلدريم في الانتخابات المقبلة.

وأشار "الشعوب الديمقراطي" إلى أن تصريحات أوجلان تتماشى إلى حد كبير مع استراتيجية الحزب، لكنه، في الظروف التي يعيشها في سجن إمرالي، لا يملك إلا نافذة ضيقة للتعبير عن أفكاره، ما يجعل من تصريحاته آلية يمكن استغلالها لتطبيق أجندة سياسية معينة قبيل الانتخابات المقبلة.

وشن الحزب هجوما حادا على وكالة "الأناضول" التركية التي نشرت دعوة أوجلان، معتبرا هذه الخطوة غير مسؤولة وتشكل دليلا على تقديمها المصالح السياسية على القيم الأخلاقية للصحافة.

ومن المقرر في مدينة اسطنبول الأحد المقبل إعادة التصويت في انتخابات رئاسة بلديتها، بعد أن ألغيت نتائج التصويت الأول الذي فاز فيه مرشح المعارضة بحجة ارتكاب مخالفات فيه، وذلك بعد مطالب متكررة من الحزب الحاكم.