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اليمن.. قتلى وجرحى من قوات هادي بهجوم في حضرموت

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أفادت مصادر يمنية بأن عددا من أفراد القوات الحكومية التابعة للرئيس عبد ربه منصور هادي، المعترف بها دوليا، قتلوا اليوم جراء حادث أمني وقع في محافظة حضرموت شرقي البلاد.

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن مسؤولين يمنيين قولهم إن نقطة تفتيش في مديرية القطن استهدفت صباح اليوم بهجوم مسلح أسفر عن مقتل ثلاثة جنود وإصابة أربعة.

غير أن مواقع إخبارية محلية تحدثت عن انفجار عبوة ناسفة استهدف عربة عسكرية أثناء تنفيذها دورية غربي المديرية، مفيدة بأن الحادث أدى إلى مقتل خمسة عسكريين وإصابة أربعة.

ووقع الحادث في المنطقة التي ينشط في بعض أجزائها مسلحو تنظيم "القاعدة".

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