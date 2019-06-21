رسميا.. أرسنال يواجه برشلونة في كأس غامبر

وقال برشلونة في بيان له: "النسخة الـ54 لكأس خوان غامبر ستشهد مشاركة أرسنال، وصيف بطل مسابقة الدوري الأوروبي، في 4 أغسطس حيث ستكون بدايات رجال المدرب إرنستو فالفيردي في كامب نو أمام مشجعيهم".
مضيفا: "قبل المباراة، سيكون التقديم الرسمي لتشكيلة موسم 2019-2020".
وستكون المرة الأولى التي يشارك فيها فريق "المدفعجية" في كأس غامبر، علما بأن مانشستر سيتي الإنجليزي عام 2009 كان آخر فريق إنجليزي يلعب في هذه البطولة التي تعود تسميتها لاسم مؤسس "البلوغرانا".
يذكر أن برشلونة نال الموسم الماضي لقب الليغا وخسر نهائي الكأس أمام فالنسيا وخرج من دور نصف نهائي مسابقة أبطال أوروبا أمام ليفربول.
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