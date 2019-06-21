الارشيف / اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

حارس المنتخب التونسي يحذر من الكرة الجديدة لكأس أمم إفريقيا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
حذر حارس المنتخب التونسي، معز بن شريفية، من الكرة الجديدة المقرر استخدامها في مباريات كأس أمم إفريقيا، التي تنطلق في مصر، مساء اليوم الجمعة.

وقال معز بن شريفية في تصريحات لموقع الاتحاد التونسي: "عند استخدام كرة جديدة، يتجه التفكير دائما إلى المهاجمين قبل الحراس. الكرة يمكن أن تغير مسارها من مسافة 25 مترا".

وأضاف الحارس: "سنأخذ حذرنا من هذا الأمر لنكون جاهزين في المباراة الأولى. أعتقد أن حراس المرمى الثلاثة سيكونون نقطة قوة المنتخب في هذه البطولة".

إلى ذلك، أبدى حارس المنتخب التونسي، إعجابه بملعب السويس الذي سيحتضن مباريات نسور قرطاج ضمن منافسات المجموعة الخامسة من كأس أمم إفريقيا.

وقال حارس نسور قرطاج: "الملعب كان ممتازا والعشب أيضا، حتى الآن الظروف جيدة".

Advertisements

ولم يتخذ المدرب الفرنسي آلان جيريس، قراره بشأن الحارس الأول للمنتخب التونسي.

ويلتقي منتخب مصر مع نظيره زيمبابوي الجمعة على ملعب القاهرة الدولي في افتتاح أمم إفريقيا.

وتستضيف مصر أول نسخة موسعة لكأس الأمم الإفريقية بمشاركة 24 فريقا بدلا من 16 في الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو المقبل.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حارس المنتخب التونسي يحذر من الكرة الجديدة لكأس أمم إفريقيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا