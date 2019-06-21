حارس المنتخب التونسي يحذر من الكرة الجديدة لكأس أمم إفريقيا

وقال معز بن شريفية في تصريحات لموقع الاتحاد التونسي: "عند استخدام كرة جديدة، يتجه التفكير دائما إلى المهاجمين قبل الحراس. الكرة يمكن أن تغير مسارها من مسافة 25 مترا".
وأضاف الحارس: "سنأخذ حذرنا من هذا الأمر لنكون جاهزين في المباراة الأولى. أعتقد أن حراس المرمى الثلاثة سيكونون نقطة قوة المنتخب في هذه البطولة".
إلى ذلك، أبدى حارس المنتخب التونسي، إعجابه بملعب السويس الذي سيحتضن مباريات نسور قرطاج ضمن منافسات المجموعة الخامسة من كأس أمم إفريقيا.
وقال حارس نسور قرطاج: "الملعب كان ممتازا والعشب أيضا، حتى الآن الظروف جيدة".
ولم يتخذ المدرب الفرنسي آلان جيريس، قراره بشأن الحارس الأول للمنتخب التونسي.
ويلتقي منتخب مصر مع نظيره زيمبابوي الجمعة على ملعب القاهرة الدولي في افتتاح أمم إفريقيا.
وتستضيف مصر أول نسخة موسعة لكأس الأمم الإفريقية بمشاركة 24 فريقا بدلا من 16 في الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو المقبل.
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