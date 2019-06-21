المتحف المصري الكبير يعرض مظلة توت عنخ آمون

استقبل المتحف المصري الكبير في منطقة الجيزة بمصر، الجمعة، 155 قطعة أثرية من أهمها المظلة الخاصة بالملك توت عنخ آمون.

وأوضح مدير الشؤون الأثرية بالمتحف المصري الكبير الطيب عباس أن مظلة الملك توت عنخ آمون هي آخر قطعة أثرية يتم نقلها ضمن المشروع المصري الياباني المشترك لنقل عدد 72 قطعة أثرية من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف المصري الكبير بدعم من مؤسسة الجايكا.

وأضاف عباس أن من ضمن القطع التي وصلت إلى المتحف المصري الكبير تمثال "للملك امنمحات الثالث"، ومجموعة من القطع الأثرية التي ترجع لعصر "الاسكندر الأكبر" والملكين بطليموس الأول والثاني.

ومن جانبه، أشار مدير عام الترميم الأولى ونقل الأثار بالمتحف عيسى زيدان أن مظلة الملك توت عنخ آمون خضعت للعديد من الدراسات والبحوث و الفحص باستخدام أجهزة غير متلفة للأثر لتحديد أماكن القوة والضعف بها، كما تم تصويرها بكاميرا ثلاثية الأبعاد وذلك قبل عملية التغليف و النقل.