اسعار صرف الدولار والعملات الاجنبية مقابل الجنيه السوداني في السوق السوداء اليوم الجمعة 21 يونيو 2019

الخليج 365: نستعرض معكم مؤشر سعر صرف الدولار و أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني بالخرطوم خلال تعاملات اليوم الجمعة 21 يونيو 2019م في كلًا من السوق الموازي و البنك السوداني المركزي (السعر الرسمي) . اسعار العملات في السوق السوداء : الدولار الأمريكي : 67.50 جنيه الريال السعودي : 19.50جنيه Advertisements اليورو : 79.00 جنيه الدرهم الإماراتي : 19.53 جنيه الريال القطري : 19.96 جنيه الجنيه الإسترليني : 81.80 جنيه الجنيه المصري : 4.20 جنيه

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