حصاد 844 ألف طن من القمح خلال العام الجاري

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشف المنسق القومي للقمح، عن حصاد 844 ألف طن من المحصول خلال العام الجاري في مساحات بلغت 715 ألف فدان، في سبعة مشاريع زراعية بالسودان، من جملة المساحات التي زرعت والبالغة 722 ألف فدان.

وأشار بيان صادر من المنسق العام للقمح حسبما أوردت وكالة السودان للأنباء، أن مشروع الجزيرة أنتج 458 ألف طن، وهيئة حلفا الجديدة 57 ألف طن، وولاية النيل الأبيض 84 ألف طن، وولاية نهر النيل 66 ألف طن، والولاية الشمالية 178 ألف طن، وولاية سنار 300 طن.

الشروق