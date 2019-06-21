أبناء دينكا نقوك يشتكون من صعوبة نيلهم الرقم الوطني بالسودان

اشتكى وكيل إمارة كوج بمنطقة أبيي “سايمون زكريا أتيم” من صعوبة استخراج أبناء أبيي للرقم الوطني بالرغم من أنهم سودانيون، في وقت أكد فيه عدد من قيادات منطقة أبيي تمسكهم بضرورة الحل السلمي للخلافات السياسية الحالية.

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وقال “سايمون زكريا” في مؤتمر صحفي حسب صحيفة المجهر أمس، أنه يناشد المجلس العسكري الاهتمام بذلك وإزالة الظلم الذي يتعرض له أبناء أبيي، خاصة فيما يتعلق بنيلهم الأوراق الثبوتية التي تثبت سودانيتهم. ودعا إلى عدم زجهم في السياسة، وأكد تمسكهم بإشرافية منطقة أبيي، ودعا لنبذ الحرب، وقال إن الحرب لا يسعى إليها إلا من لا يعرفها.

وناشد الشعب السوداني الاهتمام بالتعايش السلمي وإزالة الاحتقان وتحقيق الأمن واحترام القانون.