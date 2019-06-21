مجلس المستقلين الوطنيين يطالب بتمثيل محدود للقوى السياسية في الانتقالية

طالب مجلس المستقلين الوطنيين الأحرار بتشكيل حكومة انتقالية برئاسة المجلس العسكري مع تمثيل محدود للقوى السياسية لضمان حل سوداني وإبعاد البلاد من شبح التدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية للبلاد، وتأثير ذلك على مستقبل البلاد السياسي.

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وقال رئيس المجلس عثمان إبراهيم الطويل، في منبر (وكالة السودان للأنباء) حسب صحيفة السوداني أمس، إن هذه رؤيتهم التي يسوقونها للجميع لضمان حل سوداني – سوداني يزيل شبح التدخل الأجنبي في المشهد السوداني، ودعا القوى السياسية مجتمعة للتوافق وتغليب مصلحة الوطن والاستفادة من الحكماء والمتعقلين من ذوي الخبرة السياسية في تجاوز الأزمة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)