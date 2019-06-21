تجمع الأساتذة: فتح الجامعات في الوضع الراهن قرار غير مسؤول وعبثي

التاريخ: 21-يونيو-2019
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اعتبر تجمع أساتذة الجامعات السودانية أن فتح الجامعات في ظل الوضع الراهن بالسودان بالقرار غير المسؤول والعبثي.
وقال ممثل التجمع محمد يوسف في منبر طيبة برس أمس إن فتح الجامعات قد يصاحبه كثير من العنف وخسائر في الأرواح والممتلكات، وأضاف “ستكون محلاً لكثير من الاحتجاجات”، وكشف عن وجود عدد من أساتذة الجامعات في المعتقلات خاصة من مساعدي التدريس.
وطالب بتشكيل لجنة تحقيق في أحداث جامعتي الخرطوم والسودان وما تعرضت له من نهب وأضرار بالغة، وكشف عن فساد في اتحاد الطلاب بجامعة الخرطوم وتأثيره على إدارة الجامعة حيث كان يتم تمرير أعضاء الاتحاد في الامتحانات.
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