شداد يرفض مبادرة المجلس العسكري ويهدد بالتصعيد

التاريخ: 21-يونيو-2019 فى : رياضة 14 مشاهدة رفض رئيس اتحاد كرة القدم كمال شداد مبادرة المجلس العسكري للصلح بينه وأندية الدرجة الممتازة، وتمسك شداد خلال اجتماع بالقصر الجمهوري أمس ضم ممثلين للمجلس العسكري إلى جانب البروفسير محمد جلال نائب رئيس اتحاد الكرة بموقفه. Advertisements وقال شداد خلال الاجتماع “إنه لا مبادرات وجودية في كرة القدم وإن القانون سيسري على الجميع”، وهدد شداد حسب صحيفة السوداني، بالتصعيد لـ(الفيفا) حال اتخذ مجلس إدارة كرة القدم قراراً بإلغاء الموسم الحالي، ومن المقرر أن يعقد مجلس اتحاد الكرة اجتماعاً ظهر غد لحسم أزمة الموسم. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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