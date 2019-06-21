بالفيديو: اتهام رجال الادراة الاهلية بتلقي أموالا ثمنا لشهداء الثورة في قصيدة ثورية

اتهمت شاعرة الثورة السودانية مروة بابكر في سياق قصيدتها الثورية التي نشرتها على مواقع التواصل الاجتماعي – اتهمت رجال من الادارات الاهلية بتلقي اموالا مقابل ما أشارت اليه واسمته (ثمن الشهداء) حيث جاء عنوان القصيدة (الى الادارات الأهلية ..الى اي شيخ أو عمدة هتف لمجلس الدم).
وصاغت مروة اتهامها من خلال صيغة الاستفاهم التي طغت على ابياتها الشعرية حيث قالت في مطلع قصيدتها :
ادارة الجشع الاهلية
كم رزمة قبضتوا وعربية
كيف تم البيع..
هل كان بجنيها سوداني
يمكن بريال او درهم..
ورونا عشان ممكن نفهم
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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