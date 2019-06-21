زيادات جديدة في الرسوم الجمركية لـ(57) سلعة

التاريخ: 21-يونيو-2019 فى : أخبار 60 مشاهدة Advertisements أصدرت هيئة الجمارك منشوراً سرياً بموجب قانونها بعد الرجوع للمرسوم الدستوري رقم 24 لسنة 2019 بزيادة الرسوم على (57) سلعة، وأشار المنشور الذي حصلت عليه مصادر لزيادة رسم العربات التي لا تزيد سعة أسطوانتها عن (1500) سي سي من (20%) إلى (40%)، والعربات التي تزيد سعة أسطوانتها عن (1500) سي سي من (60%) إلى (80%) وزيادة رسوم مركبات النقل حمولة أقل من (2) طن (بكاسي) من (10%) إلى (80%)، والمواتر من (20%) إلى (40%)، الركشات من (20%) إلى (25%) حسب صحيفة السوداني. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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