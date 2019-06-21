حقيقة رفض إيطاليا شحنة نفط عراقية

وقالت "سومو" في بيان صحفي: "نؤكد عدم تعرض أي من شحنات النفط الخام العراقي المصدرة إلى الأسواق العالمية عموما، وإلى شركة "إيني" على وجه الخصوص لرفض استلامها في أي من الموانيء العالمية".
وأضافت، أن "الأخبار المتداولة لا تخص الصادرات النفطية العراقية من قريب أو بعيد".
وجاءت هذه التصريحات بعدما نشرت وسائل إعلام أنباء مفادها أن شركة "إيني" الإيطالية رفضت شحنة نفط عراقية لأنه تم استبدالها بنفط إيراني.
ووفقا لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، فإن "إيني" رفضت تسلم شحنة من النفط كانت مخصصة لمصفاة "ميلاتسو" في صقلية، وفسرت رفضها بكون مواصفات الشحنة لا تتطابق مع مواصفات النفط العراقي.
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