اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

انطلاق دورة الألعاب الأوروبية الثانية في مينسك اليوم

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
تنطلق اليوم الجمعة في العاصمة البيلاروسية دورة الألعاب الأوروبية بنسختها الثانية، والتي تستضيفها مينسك في الفترة بين 21 و30 يونيو الجاري.

وسيتنافس في هذه الدورة أكثر من 3600 رياضي من 50 دولة أوروبية على 199 طقما من الميداليات في 15 نوعا من الألعاب (كرة الريشة وكرة السلة 3×3 والملاكمة والمصارعة والجمباز والجودو وسباق الدراجات وتنس الطاولة وألعاب القوى والقفز على الترامبولين والرماية والكاراتيه والألعاب البهلوانية وكرة القدم الشاطئية والسامبو).

وافتتحت اليوم في مينسك منطقة المشجعين الروس في الألعاب الأولمبية، وحضر حفل الافتتاح رئيس اللجنة الأولمبية الروسية ستانيسلاف بوزدنياكوف ووزير الروسي بافل كولوبكوف، بالإضافة للعديد من الرياضيين والمسؤولين.

كما تم افتتاح منطقتين للمشجعين خلال الألعاب الأوروبية في العاصمة البيلاروسية.

وهذه النسخة من الألعاب الأوروبية هي الثانية بعد النسخة الافتتاحية التي أقيمت في العاصمة الأذرية باكو عام 2015.

وتربعت روسيا على صدارة قائمة الميداليات في دورة باكو بـ164 ميدالية، 79 ذهبية و40 فضية و45 برونزية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر انطلاق دورة الألعاب الأوروبية الثانية في مينسك اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا