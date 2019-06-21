انطلاق دورة الألعاب الأوروبية الثانية في مينسك اليوم

تنطلق اليوم الجمعة في العاصمة البيلاروسية دورة الألعاب الأوروبية بنسختها الثانية، والتي تستضيفها مينسك في الفترة بين 21 و30 يونيو الجاري.

وسيتنافس في هذه الدورة أكثر من 3600 رياضي من 50 دولة أوروبية على 199 طقما من الميداليات في 15 نوعا من الألعاب الرياضية (كرة الريشة وكرة السلة 3×3 والملاكمة والمصارعة والجمباز والجودو وسباق الدراجات وتنس الطاولة وألعاب القوى والقفز على الترامبولين والرماية والكاراتيه والألعاب البهلوانية وكرة القدم الشاطئية والسامبو).

وافتتحت اليوم في مينسك منطقة المشجعين الروس في الألعاب الأولمبية، وحضر حفل الافتتاح رئيس اللجنة الأولمبية الروسية ستانيسلاف بوزدنياكوف ووزير الرياضة الروسي بافل كولوبكوف، بالإضافة للعديد من الرياضيين والمسؤولين.

كما تم افتتاح منطقتين للمشجعين خلال الألعاب الأوروبية في العاصمة البيلاروسية.

وهذه النسخة من الألعاب الأوروبية هي الثانية بعد النسخة الافتتاحية التي أقيمت في العاصمة الأذرية باكو عام 2015.

وتربعت روسيا على صدارة قائمة الميداليات في دورة باكو بـ164 ميدالية، 79 ذهبية و40 فضية و45 برونزية.