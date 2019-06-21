مصر تعتذر للمغرب بعد موجة غضب نتيجة "خطأ" بأغنية كأس الأمم

اعتذرت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الأفريقية في مصر 2019، للسلطات المغربية عن "خطأ" ظهر خلاله علم غير معترف فيه على مواقع إلكترونية لبيع التذاكر.

وقالت اللجنة في البيان الذي نشره الاتحاد المصري لكرة القدم: "تتقدم اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الأفريقية مصر 2019 بخالص الاعتذار للسلطات المغربية وللاتحاد المغربي لكرة القدم وجماهير كرة القدم المغربية عن الخطأ غير المقصود بظهور علم غير معترف به. والذي ظهر على موقع تذكرتي الإلكتروني وأحد الفيديوهات الغنائية دون اعتماد من اللجنة المنظمة للبطولة".

وأضاف البيان: "وتؤكد اللجنة المنظمة للبطولة على كامل احترامها للأشقاء المغاربة ومملكة المغرب الشقيقة وسيادتها الوطنية ورمزها الوطني، وأن اللجنة على ثقة أن ما حدث لا يمكن أن يؤثر في متانة العلاقات بين الهيئات الرياضية في البلدين وجماهيرهما العريقة".

وأثار هذا الخطأ العديد من التعليقات والردود بين النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

وخلق فيديو كليب الأغنية الرسمية للبطولة، التي حملت عنوان "متجمعين"، جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، وموجة استياء وسط المغاربة، بعدما ظهر في الكليب علم جبهة البوليساريو، التي تنازع المغرب السيادة على إقليم الصحراء.

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وبعد ساعات قليل على إطلاق الفيديو كليب، تم حذفه من القناة الرسمية للكاف.

وعبر العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي المغاربة عن غضبهم من الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم (الكاف)، مطالبين الجامعة الملكية المغربية للعبة إلى الخروج "برفض وتنديد رسمي وعدم الصمت عن الإساءة التي تضمنها فيديو كليب الأغنية".

وتقام مباراة الافتتاح بين منتخب مصر وزيمبابوى فى العاشرة من مساء اليوم بتوقيت القاهرة، ويسبقها افتتاح البطولة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي وضيوفه في مقدمتهم السويسري إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" وشريك الحدث أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي، كما يحضر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، ورئيس اللجنة العليا للبطولة والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ووزراء الحكومة المصرية.