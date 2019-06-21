إسرائيل قلقة من اندلاع مواجهة بين واشنطن وطهران كما من عدمها

كشفت صحيفة "يديعوت أحرنوت"، أن إسرائيل تترقب بقلق شديد التوتر المتزايد بين الولايات المتحدة وإيران، لأن "السكوت عن استفزاز طهران مرّ والحرب معها أمرّ".

وكتبت الصحيفة، أن هناك خشية إسرائيلية من أنه في حال اندلعت مواجهة بين الطرفين، فإن طهران ستقرر شن هجمات ضد أهداف إسرائيلية وربما تقوم أيضا بتفعيل "حزب الله" ورجالها في قطاع غزة، وقد تستهدف مواقع إسرائيلية ويهودية في أنحاء العالم.

ويعتقد مسؤولون كبار في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية حسب الصحيفة، أنه إذا كانت ردة فعل الأمريكيين على إسقاط طائرتهم ضعيفة، فإن إيران ستطمئن وتتمادى في الاستفزازات، حيث أنها توصلت لاستنتاج أن ترامب يفعل كل ما بوسعه لعدم التورط في الحرب.