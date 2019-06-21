وأكد للتلفزيون الرسمي الإيراني اليوم أن آخر إنذار وجه للطائرة كان عند الساعة 03:55 فجرا، إلا أن عدم استجابتها للتحذيرات دفع بقواته لاتخاذ قرار إسقاطها في الساعة 04:05.
وأضاف أن الطائرة الأمريكية "تجاوزت الحدود الإيرانية"، وهددت أمن البلاد بعد إقلاعها من العاصمة الإماراتية أبوظبي.
وأشار إلى أن قواته انتشلت القطع الخفيفة الطافية التي تبقت من الطائرة، فيما غرقت القطع الأثقل في البحر، كما يجري نقل حطامها حاليا إلى العاصمة طهران.
وشدد على أن حطام الطائرة يعتبر "وثيقة تثبت انتهاك واشنطن للحدود الإيرانية".
يذكر أن طهران نشرت اليوم مجموعة صور تظهر أجزاء مختلفة، تقول إنها للطائرة الأمريكية المسيرة التي تم إسقاطها بصواريخ "خرداد 3" الإيرانية.
كانت هذه تفاصيل خبر القوات الجوية الإيرانية: حذرنا الطائرة الأمريكية ثلاث مرات قبل إسقاطها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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