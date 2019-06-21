مصر تنتظر أرباحا قياسية من كأس أمم أفريقيا

وأشار فضل في تصريحات تليفزيونية لقناة "تايم سبورت"، إلى أن مصر ستحصل على أرباح بيع تذاكر البطولة كاملة.
وتنص اللوائح على أن تحصل الدولة المستضيفة على نسبة 20 بالمئة من كافة عوائد البطولة، وفقا لمصادر مصرية.
ومن ناحية أخرى شرح مدير البطولة، تفاصيل تصميم تميمة البطولة، مشيرا إلى أنه جاء على شكل فرعون معبرا عن هوية مصر، ويافعا ليعبر عن المستقبل.
وتستضيف مصر بطولة الأمم الإفريقية للمرة الخامسة في تاريخها خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو.
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