الأمين العام للأمم المتحدة يدعو للتحلي "بأعصاب من حديد" في الخليج

قالت أليساندرا فيلوتشي المتحدثة باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في جنيف، اليوم الجمعة، تعليقا على الوضع في الخليج، إن غويتريش قال "أوصي بشيء واحد فقط: تحلوا بأعصاب من حديد".

وقال مسؤولان إيرانيان لـ"رويترز"، اليوم الجمعة، إن طهران تلقت رسالة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يحذر فيها من أن هجوما أمريكيا على إيران بات وشيكا لكنه قال إنه لا يريد حربا مع إيران وإنما محادثات بشأن عدد من القضايا.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن ترامب أصدر أمرا بتوجيه ضربات جويه لكنه عاد وتراجع عن ذلك في وقت لاحق.

وكان الحرس الثوري الإيراني أعلن إسقاط طائرة تجسس أمريكية مسيرة، فجر يوم الخميس، في محافظة هرمزجان جنوبي إيران.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) قالت، الأربعاء، إن أحدث عملية لنشر ألف جندي أمريكي في الشرق الأوسط التي أُعلنت يوم الاثنين تشمل كتيبة صواريخ باتريوت وطائرات مسيرة وطائرات استطلاع "وغيرها من قدرات الردع".