5 توصيات للشركاء الإقليميين بشأن التطورات في السودان.. تعرف عليهم

عقد، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، أمس الخميس، اجتماع المتابعة الوزاري للشركاء الإقليميين للسودان بمشاركة وزراء خارجية وكبار مسئولي كل من: أثيوبيا، تشاد، جمهورية الكونجو، أفريقيا الوسطى، جيبوتي، كينيا، رواندا، سيراليون، الصومال، جنوب أفريقيا، جنوب السودان، أوغندا، نيجيريا، فضلًا عن رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي.

ووفق البيان الختامي للاجتماع، فقد وجه الشركاء الإقليميين بـ 5 توصيات اتصالًا بالتطورات على الساحة السودانية، وهي:

1- حث المجلس العسكري الانتقالي وقوات الحرية والتغيير وجميع الأطراف السياسية السودانية المعنية الأخرى على استئناف حوارها المباشر، بهدف الاتفاق فورًا على الجوانب المتبقية المعلقة من الترتيبات اللازمة لبدء المرحلة الانتقالية.

2- التأكيد على ضرورة احترام وحماية وتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية في السودان بما في ذلك حقوق المرأة والطفل، مع التأكيد في الوقت نفسه على المسؤولية الأساسية للسلطات السودانية في هذا الصدد.

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3- تجديد الدعوة إلى المجتمع الدولي والمؤسسات المالية الإقليمية والدولية لتوفير الدعم الاقتصادي العاجل للسودان، مع الأخذ في الاعتبار أن التصدي للتحديات الاقتصادية الملحة التي تواجه البلاد أمر أساسي في الجهود الرامية إلى ضمان السلام والأمن والاستقرار المستدام، فضلا عن التحول الديمقراطي الفعال في السودان.

4- الإثناء على جهود اللجان المعنية بالاتحاد الأفريقي، والهيئة الحكومية للتنمية بشرق أفريقيا "إيجاد"، والدول المجاورة للسودان، ودعوتها إلى مواصلة التعاون والتنسيق مع الجهود التي يقودها الاتحاد الأفريقي.

5- الاتفاق على عقد اجتماع متابعة، على المستوى المناسب، بشأن التطورات في السودان، لم يحدد موعده بعد.