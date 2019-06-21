توافق مبدئي على مبادرة إثيوبيّة حول المجلس السيادي

صرح مصدر قيادي في قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان بأنّهم تسلَّموا مبادرة مكتوبة من الوساطة الإثيوبية الأفريقيّة تتَّصل بحل الخلاف بشأن المجلس السيادي.

وقال المصدر لـ "روسيا اليوم" إنّ المبادرة حملت مقترح منح المدنيين سبعة مقاعد في المجلس السيادي ومنح مثلها للعسكريين إلى جانب شخص ثامن يختاره الطرفان بالتوافق على أن يكون شخصية محايدة إلى جانب رئاسة دوريّة، مشيراً إلى أنّ المقترح وجد موافقة مبدئية من قِبل الحرية والتغيير التي يُفتَرض أن تُرسل ردَّها للوسيط الإثيوبي غداً السبت.

وكان نائب رئيس المجلس العسكري في السودان محمد حمدان دقلو حميدتي قال في 16 حزيران/ يونيو أن المجلس أبلغ الأطراف كافة موافقته على تاليف حكومة تكنوقراط.