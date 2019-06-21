الفيفا يريد "خطوات ملموسة" من إيران قبل سبتمبر المقبل

يواصل رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، جياني إنفانتينو، الضغط على إيران من أجل ضمان السماح للنساء بحضور مباريات تصفيات كأس العالم 2022.

وفي نوفمبر، كان إنفانتينو في طهران لحضور نهائي دوري أبطال آسيا عندما سُمح للسيدات الإيرانيات بمشاهدة نادي بيرسيبوليس وهو يلعب مع كاشيما أنتلرز الياباني، لكن الأمور تغيرت منذ ذلك الحين.

وكتب إنفانتينو هذا الأسبوع لرئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم مهدي تاج ليقول "إنه أمر مخيب للآمال أنه لم يكن من الممكن الحفاظ على الزخم الإيجابي ومواصلة تقدم مماثل".

وفي خطاب نشرته وكالة أسوشيتد برس، يسلط إنفانتينو الضوء على مباراة السادس من يونيو بين إيران وسوريا عندما "كانت البوابات مغلقة أمام المشاهدات من الإناث، ويبدو أنه تم احتجاز عدد من النساء اللاتي سعين لحضور المباراة لعدة ساعات".

وقال إنفانتينو إنه يريد "خطوات ملموسة" من الاتحاد بحلول 15 يوليو "لضمان السماح لجميع النساء الإيرانيات والأجنبيات اللاتي يرغبن في ذلك بشراء التذاكر وحضور المباريات" لمباريات تصفيات كأس العالم 2022 التي تبدأ في سبتمبر المقبل.