وقال رئيس إدارة الصناعات الدفاعية التركية، إسماعيل دمير، الجمعة، إن الولايات المتحدة "لا يمكنها استبعاد أنقرة من برنامج مقاتلات إف-35 بشكل أحادي، لأن اتفاقية الشراكة لا تسمح بذلك".
وأضاف: "لا يمكن لبلد بمفرده أن يقول إنه لا يريدك ثم يستبعدك من البرنامج"، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.
وتابع: "هذا ليس جزءا من الاتفاقية، هذا ليس أمرا يمكنك أن تقول (أنا استبعدك منه)، مشروع إف-35 هو شراكة ولا يوجد في الاتفاقية ما يشير إلى أنها تسمح بالاستبعاد أحادي الجانب لأي بلد".
وتختلف واشنطن وأنقرة منذ شهور بسبب عزم تركيا شراء أنظمة "إس-400" الروسية، والتي تعتبر أميركا أنها "لا تتلاءم مع شبكة الدفاع الخاصة بحلف شمال الأطلسي، وقد تعرض مقاتلات إف-35 للخطر (التي تخطط تركيا لشرائها)".
وتهدد الولايات المتحدة بفرض عقوبات على أنقرة، وأثار هذا الاحتمال قلق المستثمرين، وساهم في موجة بيع لليرة التركية هذا العام.
وفي هذا الصدد، قال دمير إن العقوبات "قد يكون لها أثر قصير الأمد على صناعة الدفاع التركية".
كانت هذه تفاصيل خبر تركيا تصعد التحدي: لا يمكن إبعادنا عن "إف 35" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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