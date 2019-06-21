ووفق ما نقل موقع "بوي جينيس ريبورت" المتخصص بالأخبار التقنية، فإنه كانت لدى سامسونغ بالفعل بعض المخططات لإلغاء الأزرار المادية واعتماد أزرار استشعار الضغط في هاتفها الجديد "غالاكسي نوت 10"، إلا أن هذه الخطط جرى تعليقها إلى وقت لاحق.
وسيضم الهاتف الجديد الأزرار العادية الخاصة بالصوت والطاقة، فيما ستتم إزالة زر "Bixby".
ويتوقع إطلاق "نوت 10" في الربع الثالث من العام الحالي وتحديدا في أغسطس.
وستطرح "سامسونغ" بحسب توقعات 4 إصدارات من الهاتف الجديد، يتميز كل واحد منها بمواصفات مختلفة عن الآخر.
وتشير توقعات إلى أن غلاكسي نوت 10 سيدعم الاتصال بشبكة 5G، وكاميرا خلفية ثلاثية العدسات وبطارية عملاقة، فيما ينتظر أن يتجاوز سعره 1200 دولار أميركي.
كانت هذه تفاصيل خبر هل تلغي "سامسونغ" الأزرار في "غالاكسي نوت 10"؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.