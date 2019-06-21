"فيفا" يدرس خيارات بديلة لقطر لاستضافة كأس العالم 2022

وذكرت وكالة " TNTSports" اللاتينية أن هناك اجتماعات سرية كثيفة بدأت تعقدها الفيفا للتوصل إلى قرار بعد الفضيحة المدوية التي تم الإعلان عنها والمتعلقة باختيار البلد المستضيف للحدث عام 2022.
وأشارت الوكالة إلى أن الفيفا ربما تبحث عن بدائل لقطر التي تم نيلها شرف استضافة كأس العالم 2022.
واعتبرت الوكالة أن هناك دولا عديدة بديلة قادرة على استضافة هذا الحدث الكبير، ولديها كل الإمكانيات المطلوبة لذلك، ومن أبرزها الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الجنوبية واليابان، بالإضافة إلى أستراليا.
يذكر أن استجواب بلاتيني دفع "فيفا" إلى إجراء اجتماعات سرية لبحث إمكانية حرمان قطر من استضافة البطولة الدولية.
ويقود مكتب المدعي العام المالي الفرنسي، المتخصص في التحقيق في الجرائم المالية والفساد، تحقيقا منذ 2016 في عملية منح قطر حق استضافة كأس العالم 2022، وينظر المحققون في مخالفات محتملة، تشمل فسادا شخصيا والتآمر واستغلال نفوذ.
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