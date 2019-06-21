تحديد الجمعة اخر موعد للتقديم لحج العام الجاري

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
أعلنت الإدارة العامة للحج والعمرة، أن الساعة الـ12 ظهراً من يوم الجمعة، ستكون الموعد الأخير للتقديم الإلكتروني لحج العام الجاري 1440هـ، ونهاية دوام ذات اليوم بالنسبة للمقدمين عبر مراكز صالات الجمهور بالسجل المدني.
وقدرت إدارة الحج عدد المقدمين لحج هذا العام 1440هـ، حتى الواحدة ظهر الخميس بـ” 36849″.
وأبانت إدارة الإعلام في تصريح أوردته وكالة السودان للأنباء، أن أعلى نسبة للتقديم جاءت من ولاية الخرطوم، حيث بلغت 9874 وتراوحت بقية الولايات بين أعلى نسبة (3000- 2000) ونسبة متوسطة بين “1965 – 1081” وأضعف نسبة تراوحت بين “900 – 700” حسب الكثافة السكانية.
وسيتم إعلان العدد الكلي للمتقدمين يوم السبت، بعد إغلاق التقديم ومن ثم الإعلان عن يوم الاقتراع.
الشروق
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