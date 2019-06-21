دعم من حميدتي لأندية الممتاز بـ500 ألف جنيه دفعة أولى

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
قدم نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي، الفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي”، يوم الخميس، دعماً لأندية الممتاز بواقع 500 ألف جنيه كدفعة أولى لكل ناد لتمكينها من تجاوز بعض المشاكل التي تواجهها.
وشدد دقلو خلال لقائه بمكتبه بالقصر الجمهوري مساء يوم الخميس، كتلة أندية الممتاز بحضور الفريق أول طيار صلاح عبدالخالق، على ضرورة التوافق والاتفاق بين الأندية والبعد عن العصبية من أجل تطوير لعبة كرة القدم.
وعبر عضو مجلس إدارة نادي المريخ، عمر محمد عبدالله في تصريح، عن شكر وتقدير الأندية للدعم الكبير والرعاية والاهتمام الذي تجده الرياضة من نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي.
وقال إن ممثل أندية الممتاز تعهد بتقديم رؤى وأطروحات لتطوير منشط كرة القدم بالبلاد.
شبكة الشروق
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