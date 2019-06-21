المريخ يؤمن على الالتزام بقرار اتحاد الكرة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: علم”باج نيوز” أنّ مجلس المريخ أمنّ على الالتزام بقرار اتحاد كرة القدم السوداني بلعب مبارياته في مرحلة النخبة بالممتاز. وعلى نحوٍ مفاجئ، التأم اليوم”الخميس” اجتماعًا لمجلس المريخ بالخرطوم ناقش أزمة الاتحاد والأندية وموقف النادي من المشاركة من عدمه. وقال مصدر مطلّع إن المريخ سيلعب أمام الشرطة القضارف اليوم بملعبه. Advertisements ويتمسّك اتحاد كرة القدم السوداني ببرنامج لجنة المسابقات الصادر مؤخرًا باستئناف النشاط الرياضي. وأعلن الاتحاد مرحلة النخبة والتحدي بكلٍ من الخرطوم وولاية النيل الأبيض. باج نيوز

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