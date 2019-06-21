حميدتي يدعو جميع القوى السياسية للتوافق من أجل تشكيل حكومة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشف نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو حميدتي، الخميس، توصلهم للشخص المسؤول عن فض الاعتصام بالقوة وتحفظ عن اعلان اسمه في الوقت الحالي، وأقر بوجود مندسين داخل قوات الدعم السريع وأكد اعتقال “9” منهم.

وتعهد حميدتي في كلمة أمام حشد جماهيري بقاعة الصداقة في الخرطوم، اليوم الخميس، بتقديم المتورطين في أحداث فض الاعتصام لمحاكمات علنية وعادلة، وقال: “وصلنا للشخص الذي وقف وراء فض الاعتصام ولن نكشف عنه الآن، حتى لا نؤثر على لجنة التحقيق”. وأقر أن بوجود مندسين بين قوات الدعم السريع، مؤكداً اعتقال 9 أشخاص منهم.

وشدد على أن أي شخص من القوات العسكرية والأمنية يتجاوز القانون ستتم محاسبته، ووصف الاختلاف السياسي الحالي بأنه اختلاف أجندات.

ودعا جميع القوى السياسية للتوافق من أجل تشكيل حكومة، مشدداً على العمل على إجراء انتخابات حرة ونزيهة برقابة دولية وأفريقية.

وشدد حميدتي على أن الحل في السودان يجب أن يكون شاملاً يرضي الجميع.

إلى ذلك، أكد أن “العمل مستمر حتى يصل السودان إلى انتخابات حرة ونزيهة”. وقال:” مهما طالت الفترة الانتقالية فإننا موافقون عليها شرط أن تأتي بحل شامل، كما أكد أن “التوافق هو الأساس وبالتالي يمكن سريعاً تشكيل حكومة”.

باج نيوز