الهلال والخرطوم الوطني يتعادلان وثلاثة انسحابات في النخبة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

استأنف مساء (الخميس) الدوري الممتاز (النخبة) بـ (4) مباريات، ففي إستاد الهلال (الجوهرة الزرقاء)، التقى الهلال بالخرطوم الوطني وقنع فيها الفريقان بالتعادل دون أهداف على مدار الشوطين ليضعان نقطة واحدة في رصيدهما، هذا وانتهت (3) مباريات بالانسحاب: حي الوادي نيالا من مواجهة هلال الأبيض في المباراة التي كان مقرراً أن تلعب بدار الرياضة، وفي إستاد المريخ انسحب فريق الشرطة القضارف من مواجهة المريخ الخرطوم، وفي إستاد الخرطوم انسحب مريخ الفاشر من مواجهة الأهلي شندي، وبهذا يعتبروا مهزومين 0/2 بعد أن احتسب حُكّام المباريات الزمن الرسمي وهو ربع الساعة أطلق بعدها صافرة النهاية، ليضع المريخ الخرطوم والأهلي شندي وهلال الأبيض أول (3) نقاط على حساب مريخ الفاشر والوادي نيالا والشرطة القضارف.

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