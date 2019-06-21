د. شداد يهدِّد بتصعيد أزمة الدوري الممتاز الحالية للفيفا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

هدّد د. كمال شداد رئيس اتحاد كرة القدم مُجَدّدَاً بتصعيد أزمة الدوري الممتاز الحالية للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) حال اتّخذ مجلس إدارة كرة القدم قراراً بإلغاء المُوسم الحالي في اجتماعه الذي سيُعقد بعد غدٍ السبت، هذا وَتَمَسّك شداد باستئناف الممتاز وأداء المباريات بعد اجتماعٍ عُقد في القصر الجمهوري اليوم (الخميس) بحضور ممثلين من المجلس العسكري، بجانب البروفيسور محمد جلال نائب رئيس اتحاد الكرة، وكشفت (الصيحة) أنّ د. شداد أكّد أن لا مُبادرات أو جودية في كرة القدم، وأن القانون سيسري على الجميع، كما رفض مُبادرة العسكري للصلح بينه وأندية الممتاز.