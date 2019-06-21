النائب العام الجديد يؤدي القسم أمام رئيس المجلس العسكري

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: أدى النائب العام السوداني الجديد عبد الله أحمد عبد الله عوض، القسم أمام رئيس المجلس العسكري، عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن، بالقصر الجمهوري اليوم “الخميس”، بحضور رئيس القضاء عباس علي بابكر، والأمين العام لرئاسة الجمهورية الفريق ركن محمد علي ابراهيم حسن.

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