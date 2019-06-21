محلل سوداني : عدم إعلان هوية المسؤول عن فض اعتصام القيادة يثير الشكوك

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أكد الكاتب والمحلل السياسي الجميل الفاضل، أن إعلان المجلس العسكري السوداني اعتقال المسئول عن فض اعتصام القيادة العامة دون الكشف عن هويته يزعج الشارع السوداني ويثير الشكوك.

وأضاف المحلل السوداني “هناك روايات متعددة عن فض اعتصام وأبرزها الرواية التي تؤكد أن بعض العسكريين قاموا بإطلاق النيران على المعتصمين دون إصدار أوامر لهم”.

وأضاف الفاضل، أن ” الشارع السوداني يتشكك في تلك الرواية، ولابد من تقديم الجناة إلى المحاكمة العلنية”، مؤكدا أن إخفاء هوية المسئول عن فض الاعتصام يدعو للشك والريبة.

وعن علاقة الإخوان بالمجلس العسكري الانتقالي قال الفاضل، إن المجلس العسكري ينتهج سياسة اللاسلم واللاحرب مع تيار الإخوان وسط أحاديث تشير بالتوافق بينهما.

الغد