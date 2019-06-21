“نداء المرأة السودانية” يفوّض “العسكري” لإدارة “الانتقالية”

أعلنت مبادرة “أهل السودان – نداء المرأة السودانية”، تفويض المجلس العسكري لإدارة الفترة الانتقالية وتشكيل حكومة كفاءات من المستقلين وصولاً لقيام انتخابات حرة ونزيهة فيما شدد نائب رئيس المجلس العسكري، الفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي” على ضرورة الابتعاد عن الظلم.

وقال “حميدتي” خلال مخاطبته “نداء مقرن النيلين” للمرة السودانية حسب صحيفة الصيحة أمس: “من الأفضل الجلوس والاتفاق”. وأضاف أنه بالتوافق نستطيع تشكيل حكومة من الكفاءات المستقلين، واعتبر هذا وقت المستقلين لجهة أنه ليس لديهم أجندة حتى لا يؤسس لشمولية.

Advertisements

وقال “دقلو” إنهم حددوا ستة أشهر للفترة الانتقالية لكنهم قالوا لا تكفينا، وكذلك سنة قالوا غير كافية، فقلنا لهم سنتين كافية” وأوضح أنهم في المجلس العسكري دورهم رقابي ضامن، وأشار إلى معاناة المرأة في الريف، وقال أول شخص يجب أن يجد نفسه في التغيير هو المرأة السودانية”.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)