الفريق أول جمال عمر يتوجه إلى نيجيريا

التاريخ: 21-يونيو-2019 فى : أخبار 14 مشاهدة Advertisements توجه عضو المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول ركن جمال عمر أمس إلى العاصمة النيجيرية أبوجا في زيارة رسمية تستغرق يومين، وكان في وداعه بمطار الخرطوم، الأمين العام لرئاسة الجمهورية الفريق الركن محمد علي أبراهيم وعدد من المسؤولين بالدولة، ويلتقي الفريق جمال خلال الزيارة حسب صحيفة الصيحة، عدداً من المسؤولين بنيجيريا لاطلاعهم على تطورات الأوضاع الراهنة بالسودان، وجهود المجلس لتعزيز السلام والاستقرار بالبلاد في إطار العلاقات والتعاون بين البلدين في القضايا ذات الاهتمام المشترك. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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