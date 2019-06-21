التاريخ: 21-يونيو-2019 فى : أخبار 11 مشاهدة Advertisements أعلن نائب رئيس المجلس الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي” بدء محاكمات رموز النظام السابق فوراً وإظهار كل الخفايا، وأوضح أن (9) منهم لديهم ملفات فساد بين يدي النائب العام لمحاكمتهم، وقال “حميدتي” خلال لقاء “نداء مقرن النيلين” للمرأة السودانية بقاعة الصداقة حسب صحيفة الصيحة أمس: “أي زول تجاوز حدوده في الأجهزة النظامية أو في الملكية أو الآخرين، ستتم محاكمته”. وأضاف أن اللجنة ستكون شفافة والمحاكمة علنية “ولو على أنفسنا”. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر “دقلو”: بدء محاكمات رموز النظام السابق فوراً وإظهار كل الخفايا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.