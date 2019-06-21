بالفيديو: أجنبي يعدد صفات ساخرة لأفراد جهاز الأمن السوداني التي تكشفهم له وهم يراقبونه

كشف المخرج الامريكي بنتلي براون عن الصفات الشكلية والهيئة التي كان يتعرف من خلالها على افراد جهاز الامن السوداني الذين يتعقبونه ويتابعونه اثناء اقامته وتحركاته في السودان وذلك اثناء عمله ضمن الوفد الدولي لمراقبة الانتخابات التي اقيمت في عهد الرئيس المخلوع عمر البشير متناولا احد المواقف التي مرت عليه في مدينة الدمازين بولاية النيل الازرق حيث كان يتعقبه احد افراد جهاز الامن .

وقال بنتلي أثناء تجواله في السوق:(بلقى واحد من جهاز الامن بمشي وراي ومرة كنت ماشي مكان شيشة اسمها استاكوزا وانا في الدرج لقيت واحد وراي وقفته وسألته انت من جهاز الامن؟ قال لي: عرفت كيف؟.. نضارة وقميص نص كم وكرشة وبنطلون كاكي كيف ما جهاز الامن ياخي).

Advertisements

الخرطوم (أخبار الخليج 365)