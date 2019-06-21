الدعم السريع: تواجدنا بالساحة الخضراء لدواعٍ أمنية

أعلنت إدارة قوات الدعم السريع استعدادها لمعالجة وصيانة وتأهيل كافة المخالفات التي صاحبت تواجد قواتها بالساحة الخضراء.

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وقال مدير دائرة العمليات بقوات الدعم السريع عثمان محمد حامد، إنهم على استعداد كامل لإعادة تأهيل وصيانة الساحة الخضراء جراء وجود عدد من قوات الدعم السريع بالساحة في الفترة الماضية، مشيراً إلى أن وجودهم كان لدواعٍ أمنية.

من جانبه أكد المدير العام لساحة الخرطوم محمد آدم عربي حسب صحيفة الإنتباهة، أن الساحة الخضراء ستشهد طفرة كبيرة في الفترة المقبلة بجانب تنفيذ العديد من المشاريع المختلفة والمتفق عليها في خطة العام (2019).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)