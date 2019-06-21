شرف الدين شيبوب ينضم رسمياً لنادي سيمبا التنزاني

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

تأكيداً لإنفراد “باج نيوز” بتوصل لاعب الهلال شرف الدين سيبوب إلى اتفاق مع أحد الأندية الخارجية ومغادرته للنادي الهلال، وقع اليوم “الخميس” صانع العاب نادي الهلال عقد لمُدة عام مع نادي “سيمبا” التنزاني .

وكان “باج نيوز” قد أورد خبر قبل شهر من الآن أفاد فيه بتوصل اللاعب إلى إتفاق مع نادي خارجي قبل أن يخرج مسؤولي الهلال واللاعب نفسه لينفوا خبر “باج نيوز” ، واليوم تأكد توقيع شيبوب للنادي التنزاني.

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وأعرب شيبوب عن سعادته بالإضمام لنادي “سيمبا” التنزاني فيما لم يصدر بيان من نادي الهلال للتعليق على خطوة توقيع شيبوب لـ “سيمبا” وأكد النادي ـنه فقد الاتصال باللاعب منذ أسبوع.

باج