عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الجمعة 21 يونيو 2019م

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

المجهر:

المجلس العسكري يقيل النائب العام

ارتداد عدد من مواطني أبيي عن الإسلام بسبب تدمير دور العبادة

“حميدتي” يكشف عن ضبط المتورطين في فض الاعتصام بالقوة

المبعوث الإثيوبي يعود للخرطوم اليوم للتوسط بين المجلس وقوى التغيير

الاتحاد الأوروبي يطالب المجلس العسكري بعودة التفاوض مع قوى الحرية

الإنتباهة:

القبض على مدبري فض الاعتصام

(الإنتباهة) تكشف تفاصيل إقالة النائب العام

المهنيون: لا تمثيل للأحزاب بالسيادي والوزراء

ترتيبات لمحاكمة (9) قيادات من (الوطني) بالفساد

التجمع: لا تفاوض دون تحديد الجناة ومحاكمتهم

إصابة ضابط شرطة برصاص في مطاردة بالعاصمة

الشركاء الإقليميون: تحديات السودان الداخلية أضحت بالغة التعقيد

المئات يطالبون بـ(سلطة مدنية) في موجة تظاهرات جديدة في السودان

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الصيحة:

المجلس العسكري: محاكمات علنية للمتورطين في (فض الاعتصام)

البرهان: المجلس لم يكن ينوي فض الاعتصام ولكن هناك جهات تدخلت

حميدتي: بدء محاكمات رموز النظام السابق فوراً وإظهار كل الخفايا

السوداني:

زيادات جديدة في الرسوم الجمركية لـ(57) سلعة

حميدتي: توصلنا للشخص المتورط في فض الاعتصام

تفاصيل إقالة النائب العام المكلف

حميدتي: لا نريد عمر بشير تاني وانتهى عهد من يرسلون الورق لإيقاف المحاكمات

تجمع الأساتذة: فتح الجامعات في الوضع الراهن قرار غير مسؤول

المبعوث الإثيوبي يؤجل عودته للخرطوم إلى اليوم

شداد يرفض مبادرة المجلس العسكري لحل أزمة الموسم

الصين تدعو المجتمع الدولي لاحترام القضاء السوداني

الاتحاد الأوروبي: نولي الوضع في السودان اهتماماً كبيراً