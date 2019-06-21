شهاب محمد - الخرطوم - 21 يونيو، 2019 المادة السابقة إعفاء النائب العام وتعيين مولانا عبدالله بديلا عنه المقالة القادمة عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الجمعة 21 يونيو 2019م

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصور : إعتصام للسودانيين وأصدقائهم أمام الخارجية الألمانية… لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.