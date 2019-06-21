المئات يطالبون بـ(سلطة مدنية) في موجة تظاهرات جديدة في السودان

سار مئات المتظاهرين في شوارع بعض المدن أمس مطالبين بـ(سلطة مدنية) بعد أن دعا منظمو الاحتجاجات إلى ممارسة ضغوط على العسكريين لتسليم السلطة للمدنيين، وفقاً لشهود وسكان.

وقد دعا قادة الاحتجاجات إلى التظاهر مجدداً بما في ذلك ليلاً ضد المجلس العسكري، الذين يرفضون تسليم السلطة إلى المدنيين في ظل تصاعد التوتر بين الطرفين إثر فض اعتصام المحتجين.

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وفي غضون ذلك كشف القطب الاتحادي عمر حضرة حسب صحيفة الإنتباهة عن اقتحام قوات أمنية وصفها بالخيالية لميدان شمبات الذي كان يستضيف ندوة عن الوضع السياسي الراهن. مشيراً إلى أن القوات احتلت الميدان بكامله مما دفع منظمو الندوة إلى نقلها لميدان مجاور، ولفت إلى أن أعداد الذين لبوا حضور الندوة كبيرة جداً حالت دون فضها بالقوة من قوات الأمن.

وأكد شهود عيان لمصدر، أن متظاهرين نزلوا إلى الشوارع في مدينة بورتسودان على البحر الأحمر شرق البلاد، وفي الأبيض ومدني في الوسط، وكسلا في الشرق. وقال أحدهم للمصدر عبر الهاتف، كانوا يهتفون (مدنية.. مدنية).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)