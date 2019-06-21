الوسيط الإثيوبي يؤجل عودته ويصل اليوم

أجل المبعوث الإثيوبي إلى السودان محمود درير زيارته للخرطوم من أجل استئناف التفاوض غير المباشر بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير إلى اليوم.

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وقال مصدر دبلوماسي إن المبعوث الإثيوبي سيصل الخرطوم اليوم بدلاً من الخميس دون أن يذكر أسباب تأجيل وصوله. وأشار المصدر حسب صحيفة الإنتباهة، إلى أن درير اطلع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد على تطورات المفاوضات غير المباشرة بالسودان.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)