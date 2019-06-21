التاريخ: 21-يونيو-2019
17 مشاهدة
أجل المبعوث الإثيوبي إلى السودان محمود درير زيارته للخرطوم من أجل استئناف التفاوض غير المباشر بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير إلى اليوم.
وقال مصدر دبلوماسي إن المبعوث الإثيوبي سيصل الخرطوم اليوم بدلاً من الخميس دون أن يذكر أسباب تأجيل وصوله. وأشار المصدر حسب صحيفة الإنتباهة، إلى أن درير اطلع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد على تطورات المفاوضات غير المباشرة بالسودان.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر الوسيط الإثيوبي يؤجل عودته ويصل اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.