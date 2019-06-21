الكشف عن تفاصيل إقالة النائب العام الوليد سيد أحمد

التاريخ: 21-يونيو-2019
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أقال “المجلس العسكري” النائب العام الوليد سيد أحمد وعين مكانه رئيس نيابة الخرطوم شمال عبد الله أحمد.
وكذب النائب العام المقال السبت الماضي مشاركته في اجتماع للمجلس العسكري لفض الاعتصام أو تقديم قرار ومشورة قانونية بشأنه.
وأزاحت مصادر نيابية حسب صحيفة الإنتباهة أمس، التفاصيل الكاملة لإقالة الوليد، وقالت إن أسبابها تعود إلى تكذيب النائب العام المقال حديث رئيس اللجنة السياسية بالمجلس بشأن اجتماع لتقديم مشورة قانونية للمجلس لفض الاعتصام.
وذكرت مصادر متطابقة أن النائب العام المقال غير متماشٍ مع سياسات المجلس العسكري. وفي غضون ذلك أدى النائب العام الجديد عبد الله أحمد القسم أمام رئيس المجلس العسكري بالقصر الجمهوري أمس.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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