إعفاء النائب العام وتعيين مولانا عبدالله بديلا عنه

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أصدر الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان عبد الرحمن رئيس المجلس العسكري الانتقالي، قراراً (الخميس) أعفى بموجبه النائب العام المكلف الوليد سيد أحمد محمود من منصبه، وعين بديلاً عنه مولانا عبدالله أحمد عبدالله عوض السيد نائباً عاماً مكلفاً،الذي أدى القسم ظهر اليوم أمام رئيس المجلس العسكري الانتقالي، بحضور رئيس القضاء مولانا عباس علي بابكر، والأمين العام لرئاسة الجمهورية الفريق ركن محمد علي إبراهيم حسن.

ومولانا عبد الله من مواليد الجبلين بولاية النيل الأبيض في 1-1- 1962. وحاصل على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة فرع الخرطوم في 1-1-1992. وكان رئيساً للنيابة العامة بولاية سنار قبل أن يتم نقله مؤخراً في يونيو 2019م كرئيساً للنيابة العامة لقطاع الخرطوم. وترأس بحكم منصبه رئاسة لجنة التحقيق في فض الاعتصام التي عينها النائب العام المكلف السابق.

صحيفة الصيحة