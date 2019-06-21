بالصور: اعتصام الجالية السودانية واصدقائهم امام الخارجية الالمانية برلين

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: اعتصام الجالية السودانية واصدقائهم امام الخارجية الالمانية برلين 20 يونيو 2019 ويستمر الاعتصام الي يوم غداً 21 يونيو امام مقر اجتماعات مجموعة اصدقاء السودان التي تستضيفها الخارجية الالمانية . #نناضل_لا_نساوم #مظاهرات20يونيو Advertisements

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